От наводнений в Китае пострадали около 23 млн человек

Пекин, , 06:03 — REGNUM Около 23 млн человек в 28 провинциях Китая пострадали от наводнений с начала летнего паводкового сезона, погибли 86 человек и еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщили в службах ликвидации последствий стихийных бедствий Поднебесной, передает 27 июля агентство Синьхуа.

Свыше 2,18 млн га фермерских угодий были затоплены, 30 тыс. домов смыты водой, заявил пресс-секретарь штаб-квартиры Государственного управления КНР по борьбе с наводнениями и засухой Чжан Цютуань во время пресс-конференции. С июля 2018 года проливные дожди прошли по множеству регионов страны, вызывав сходы оползней и наводнения.

В рамках подготовки к сезону паводков, специальные службы направили 136 рабочих групп для инспекции 1216 малых водохранилищ с целью предотвращения возможных рисков. В то же время, управление, Министерство природных ресурсов и Министерство финансов решили выделить 1,7 млрд юаней ($250 млн) на помощь пострадавшим районам.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал усилить борьбу с засухой и наводнениями в Китае, поскольку страна стоит перед критическим вызовом.

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