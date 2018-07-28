«Ученые скрывают»: более половины граждан России не верят в высадку на Луну

Москва, , 01:29 — REGNUM Большинство граждан России считают, что ученые скрывают правду, говорится в соцопросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным ВЦИОМ, таких граждан в России 59%.

Отмечается, что самыми недоверчивыми к науке являются люди, не окончившие школу (77%), среди граждан с высшим образованием такой процент оказался меньше — 45%. При этом более половины граждан России — 57% — утверждают, что США не проводили высадку астронавтов на Луну в 1969 году, а лишь сфальсифицировали документальные материалы.

При этом большинство опрошенных сограждан считают, что Земля имеет форму шара — с этим утверждением согласны 93% граждан России.

Соцопрос проводился 29−30 мая 2018 года. В опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.