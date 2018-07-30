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Путталам — лагуна солёных закатов

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Антона Афанасьева о соледобывающем полуострове Шри-Ланки и его обычаях

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Путталам — лагуна солёных закатов
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Завтра опять на рыбалку

Антон Афанасьев, 30 июля 2018, 11:30 — REGNUM  

Путталам — мусульманский город, практически все его население — мусульмане, за редким исключением. Из-за этого здесь нет пьяных, в отличие от всех остальных городов, особенно от тех, что лежат в центральной части страны. Даже купить алкоголь тут практически невозможно.

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Житель города
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Житель города

Также в Путталаме очень своеобразная еда. В общем-то она похожа на ланкийскую, но довольно сильно заметно влияние арабской кухни.

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Приготовление традиционного ланкийского чая с молоком
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Приготовление традиционного ланкийского чая с молоком
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Продавец рыбы
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Продавец рыбы

Но, прежде всего, Путталам знаменит своими солеварнями, соль из которых растекается по всей стране. Но про неё чуть позже.

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Отгрузка соли
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Отгрузка соли

Городок этот небольшой, тысяч, наверное, на семьдесят. Из-за того, что он стоит на берегу самой большой на Шри-Ланке лагуны с одноименным названием, здесь процветает рыболовство. Недавно здесь стали и креветок выращивать.

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Лагуна Путталам
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Лагуна Путталам
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Лагуна на закате
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Лагуна на закате

Ещё одна интересная черта города — наличие огромного количества кошек! Причем собак тут практически нет, точнее они есть, но как-то не так заметны, как в других городах. А вот кошек — просто море! Может потому, что их постоянно подкармливают рыбаки.

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Рыбак
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Рыбак

Крупного промысла рыбы, как, например, в Негомбо, тут нет — ловят на небольших лодках в заливе. Причем глубина этой лагуны мизерная — метра полтора, не больше.

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Старые соляные резервуары на фоне лагуны
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Старые соляные резервуары на фоне лагуны

Мусульмане в Путталаме, конечно же, не такие строгие, как на Ближнем Востоке. В парандже видел всего несколько женщин, а в основном они неотличимы от остальных ланкийцев.

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Местный житель
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Местный житель
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На местном рынке
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
На местном рынке
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Цирюльник
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Цирюльник

На окраине города находится батарея из ветряков. Но, несмотря на их размер и количество, они не могут обеспечить электричеством весь город. Для этих нужд на полуострове стоит электростанция, которой управляют китайцы. Именно около этих ветряков и находятся поля с солью.

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Ветряки
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Ветряки
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Соляные «поля»
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Соляные «поля»

Как было сказано выше, главная промышленность в Путталаме, если её можно так назвать, — соледобыча. Здесь нет соляных озер, нет месторождений каменной соли, зато есть самая большая лагуна на всем острове, вода в которой является более соленой, чем вся остальная прибрежная вода. Именно из этой воды и добывается соль. Как? А вот так.

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На соледобыче
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
На соледобыче

Вся поверхность земли, расположенной в непосредственной близости от моря, «расчерчена» на своеобразные поля. Эти участки заливаются морской водой через специальную систему каналов сантиметров на 30. Когда все участки будут наполнены водой, её подача перекрывается, и остается только ждать — ждать, когда солнце выпарит всю воду. На это уходит около трёх месяцев, после чего участки наполняются людьми с граблями и лопатами, которые и собирают эту соль, пока ещё грязную и серую.

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На сбор соли
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
На сбор соли
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Работники
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Работники

Собирать соль нужно очень быстро, так как вскоре наступит дождливый сезон и «пиши пропало». Всю соль собирают в специальные амбары, полностью выстроенные из пальмового листа, а потом уже из них довольно неспешно отвозится на промывку и сортировку — главное собрать соль с участков!

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Разгрузка неочищенной соли
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Разгрузка неочищенной соли
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Трактор – главное средство передвижения по соляным полям
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Трактор – главное средство передвижения по соляным полям

Пакуется она в простые пятидесятикилограммовые капроновые мешки, в таких у нас картошку часто продают. Пакуют и продают практически за бесценок — такой мешок стоит около 30 рублей.

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Амбары для хранения соли
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Амбары для хранения соли

Море и участки для выпаривания соли разграничивает полоса ветряков. Издали они не кажутся большими, но, когда подходишь ближе, понимаешь, насколько они огромны!

Между полями проложена дорога, вдоль которой и располагаются амбары. Иногда они выглядят как домики, иногда кучи соли просто забросаны сверху пальмовыми листьями.

В это время года очень много пауков, которые буквально заплетают все, что можно заплести паутиной! Выглядит немного пугающе.

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Паутина
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Паутина
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Паутины со временем становится только больше
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Паутины со временем становится только больше

Внутри амбара все до самой крыши забито солью!

У некоторых рабочих проблемы с глазами. Все это из-за того, что они всю свою жизнь проработали на соледобыче и соль не один раз попадала в глаза.

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Разнорабочий
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Разнорабочий

На «базе» соль очень хорошо промывают, буквально до белоснежного состояния, после чего сортируют по мешкам.

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Отмытая соль
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Отмытая соль

Соль очень крупная, но помол тут не делают, так и отправляют покупателям. Путталам обеспечивает почти всю страну солью, однако на острове есть ещё несколько мест добычи соли примерно таким же образом.

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Набережная с неработающим маяком
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Набережная с неработающим маяком

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regnum author Антон Афанасьев
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