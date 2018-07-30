Путталам — лагуна солёных закатов

Антон Афанасьев, , 11:30 — REGNUM

Путталам — мусульманский город, практически все его население — мусульмане, за редким исключением. Из-за этого здесь нет пьяных, в отличие от всех остальных городов, особенно от тех, что лежат в центральной части страны. Даже купить алкоголь тут практически невозможно.

Также в Путталаме очень своеобразная еда. В общем-то она похожа на ланкийскую, но довольно сильно заметно влияние арабской кухни.

Но, прежде всего, Путталам знаменит своими солеварнями, соль из которых растекается по всей стране. Но про неё чуть позже.

Городок этот небольшой, тысяч, наверное, на семьдесят. Из-за того, что он стоит на берегу самой большой на Шри-Ланке лагуны с одноименным названием, здесь процветает рыболовство. Недавно здесь стали и креветок выращивать.

Ещё одна интересная черта города — наличие огромного количества кошек! Причем собак тут практически нет, точнее они есть, но как-то не так заметны, как в других городах. А вот кошек — просто море! Может потому, что их постоянно подкармливают рыбаки.

Крупного промысла рыбы, как, например, в Негомбо, тут нет — ловят на небольших лодках в заливе. Причем глубина этой лагуны мизерная — метра полтора, не больше.

Мусульмане в Путталаме, конечно же, не такие строгие, как на Ближнем Востоке. В парандже видел всего несколько женщин, а в основном они неотличимы от остальных ланкийцев.

На окраине города находится батарея из ветряков. Но, несмотря на их размер и количество, они не могут обеспечить электричеством весь город. Для этих нужд на полуострове стоит электростанция, которой управляют китайцы. Именно около этих ветряков и находятся поля с солью.

Как было сказано выше, главная промышленность в Путталаме, если её можно так назвать, — соледобыча. Здесь нет соляных озер, нет месторождений каменной соли, зато есть самая большая лагуна на всем острове, вода в которой является более соленой, чем вся остальная прибрежная вода. Именно из этой воды и добывается соль. Как? А вот так.

Вся поверхность земли, расположенной в непосредственной близости от моря, «расчерчена» на своеобразные поля. Эти участки заливаются морской водой через специальную систему каналов сантиметров на 30. Когда все участки будут наполнены водой, её подача перекрывается, и остается только ждать — ждать, когда солнце выпарит всю воду. На это уходит около трёх месяцев, после чего участки наполняются людьми с граблями и лопатами, которые и собирают эту соль, пока ещё грязную и серую.

Собирать соль нужно очень быстро, так как вскоре наступит дождливый сезон и «пиши пропало». Всю соль собирают в специальные амбары, полностью выстроенные из пальмового листа, а потом уже из них довольно неспешно отвозится на промывку и сортировку — главное собрать соль с участков!

Пакуется она в простые пятидесятикилограммовые капроновые мешки, в таких у нас картошку часто продают. Пакуют и продают практически за бесценок — такой мешок стоит около 30 рублей.

Море и участки для выпаривания соли разграничивает полоса ветряков. Издали они не кажутся большими, но, когда подходишь ближе, понимаешь, насколько они огромны!

Между полями проложена дорога, вдоль которой и располагаются амбары. Иногда они выглядят как домики, иногда кучи соли просто забросаны сверху пальмовыми листьями.

В это время года очень много пауков, которые буквально заплетают все, что можно заплести паутиной! Выглядит немного пугающе.

Внутри амбара все до самой крыши забито солью!

У некоторых рабочих проблемы с глазами. Все это из-за того, что они всю свою жизнь проработали на соледобыче и соль не один раз попадала в глаза.

На «базе» соль очень хорошо промывают, буквально до белоснежного состояния, после чего сортируют по мешкам.

Соль очень крупная, но помол тут не делают, так и отправляют покупателям. Путталам обеспечивает почти всю страну солью, однако на острове есть ещё несколько мест добычи соли примерно таким же образом.

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