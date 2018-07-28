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Львов отпраздновал годовщину освобождения от немецких оккупантов

Общество

В 2018 году исполнилось 74 года со дня освобождения города

Львов отпраздновал годовщину освобождения от немецких оккупантов
Советские войска ведут бой на улицах Львова. Июль 1944 года

Львов, Украина, 28 июля 2018, 00:40 — REGNUM  Сотни людей собрались у монумента Славы во Львове, чтобы возложить цветы к могилам освободителей города от немецко-фашистских захватчиков, сообщила общественный деятель Инна Иваночко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Радостно было увидеть столько людей, молодых лиц, море цветов в свете официальной политической доктрины, поддерживаемой властью о подмене исторических понятий. Кроме как сиюминутной конъюнктурой, не назовешь попытки временщиков «вятровичей» и прочих деятелей поменять местами в сознании украинцев «освободителей» и «оккупантов», навязать свое видение исторических процессов», — отметила активистка.

Напомним, в начале 2018 года власти Львова решили демонтировать монумент Славы, а в конце июня неонацисты из группировки С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрисовали во Львове могилу легендарного разведчика Николая Кузнецова.

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