В Китае повысят ветеранские пособия и субсидии

Пекин, , 23:39 — REGNUM Министерства финансов и по делам ветеранов КНР выступили с совместным заявлением о предстоящем повышении денежных пособий и субсидий для инвалидов-ветеранов и членов семей павших героев НОАК, сообщает 27 июля Синьхуа.

Повышение указанных выплат сразу на 10% состоится с 1 августа, которое в КНР отмечается как День создания НОАК. В число льготных категорий входят не только военнослужащие, но и полицейские, государственные служащие и ополченцы.

Увеличение выплат будет осуществляться за счет средств государственного бюджета КНР. Отметим, что с 1978 года, то есть с прихода к власти Дэн Сяопина, это уже 24-е повышение ветеранских пособий и 27-е для членов семей военнослужащих.