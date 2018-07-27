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В Китае повысят ветеранские пособия и субсидии

Общество

С прихода к власти Дэн Сяопина это уже 24-е повышение ветеранских пособий и 27-е для членов семей военнослужащих

В Китае повысят ветеранские пособия и субсидии
Константинов Олег © ИА Красная Весна
Китайские военные

Пекин, 27 июля 2018, 23:39 — REGNUM  Министерства финансов и по делам ветеранов КНР выступили с совместным заявлением о предстоящем повышении денежных пособий и субсидий для инвалидов-ветеранов и членов семей павших героев НОАК, сообщает 27 июля Синьхуа.

Повышение указанных выплат сразу на 10% состоится с 1 августа, которое в КНР отмечается как День создания НОАК. В число льготных категорий входят не только военнослужащие, но и полицейские, государственные служащие и ополченцы.

Увеличение выплат будет осуществляться за счет средств государственного бюджета КНР. Отметим, что с 1978 года, то есть с прихода к власти Дэн Сяопина, это уже 24-е повышение ветеранских пособий и 27-е для членов семей военнослужащих.

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Армия Китая
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