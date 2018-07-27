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Китайская торговая сеть «Алибаба» запускает обучающую программу

Общество

Инициатива входит в планы взаимодействия между КНР и странами АСЕАН

Китайская торговая сеть «Алибаба» запускает обучающую программу
Иллюстрация: Sidney KH
Страны ACEAN

Пекин, 27 июля 2018, 23:26 — REGNUM  Крупнейшая китайская компания электронной торговли «Алибаба» запускает глобальную программу по подготовке специалистов; информация была обнародована в рамках 11-й Недели обменов в области образования Китай — АСЕАН, сообщает 27 июля Синьхуа.

Программа, включающая как теоретическую, так и практическую подготовку, призвана оказать помощь молодежи, представителям малого и среднего бизнеса и будет осуществляться в рамках сотрудничества с вузами различных стран. Сообщается, что реализация программы будет осуществляться через специальные центры образования и инноваций, а обучение будут проходить как китайские специалисты, так и желающие из входящих в АСЕАН стран Юго-Восточной Азии.

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