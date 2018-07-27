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В ЛНР отпраздновали день крещения Руси

Общество

Верующие Луганска поддержали паломников в Киеве

В ЛНР отпраздновали день крещения Руси
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Служба

Луганск, 27 июля 2018, 22:54 — REGNUM  Около пяти тысяч верующих Луганска приняли участие в крестном ходе вокруг Свято-Владимирского кафедрального собора, сообщил 27 июня «Луганский информационный центр».

Верующие и священники трижды обошли здание, а затем в Свято-Владимирском соборе отслужили молебен.

«Это мероприятие важно не только для Республики, а и для всего православного мира, и очень важно для людей, которые поддерживают мир. Потому что то, что происходит в Киеве — смешивают политику с верой — это уже ничего святого нет! Поэтому очень важно, что люди сюда пришли, пришли по зову сердца», — считает председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Напомним, в Киеве прошел многотысячный крестный ход прихожан украинской православной церкви Московского патриархата. Это вызвало нервную реакцию со стороны украинских властей и околовластных СМИ.

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