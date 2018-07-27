Словакия экстрадирует украинского террориста на родину

Кошице, Словакия, , 22:06 — REGNUM Суд города Кошице решил передать Украине бывшего руководителя неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Закарпатье Владимира Гласнера, сообщил 27 июля сайт «Mukachevo.net» со ссылкой на словацкое издание «Aktuality».

Суд отказал задержанному в возможности выйти из тюрьмы под залог, а также в пребывании под домашним арестом на территории Словакии.

Решение городского суда должен поддержать верховный суд Словакии, а затем Гласнера передадут Украине.

«Он подозревается в совершении криминальных преступлений, умышленных телесных повреждений, угрозах убийства, незаконном владении оружием, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях», — рассказала представитель прокуратуры Милана Филичко.

Напомним, украинского боевика задержали в Словакии 21 июня 2018 года. Он находился в розыске на территории Украины с мая 2016 года.

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