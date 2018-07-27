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Украинские радикалы не пропускали на крестный ход автобусы с паломниками

Общество

Автобусы обыскивали несколько часов

Киев, 27 июля 2018, 21:34 — REGNUM  Радикалы не пускали девять автобусов с паломниками, стремящимися попасть на крестный ход в Киеве, 27 июля передает телекомпания НТВ.

Уточняется, что в Запорожской области (Украина) девять автобусов с паломниками не могли проехать на крестный ход из-за местных радикалов, которые не пропускали транспорт. Пока все автобусы не обыскали, транспорт не тронулся с места: это заняло несколько часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крестный ход в Киеве, в котором приняли участие не менее 250 тысяч человек, прошел 27 июля. Шествие посвящено 1030-летия Крещения Руси.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число участников крестного хода в Киеве

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