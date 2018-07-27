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Московский планетарий отменил наблюдение «кровавой луны» из-за непогоды

Общество

Наблюдать редкие астрономических явления, ожидаемые в ночь на 28 июля, помешают густые облака над столицей

Москва, 27 июля 2018, 21:28 — REGNUM  Московский планетарий отменил запланированные мероприятия по наблюдению полного затмения Луны и великого противостояния Марса из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом сообщается на странице планетария в социальной сети Facebook.

«К превеликому сожалению мероприятия по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения», — говорится в сообщении.

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Напомним, Московский планетарий планировал в ночь с 27 на 28 июля провести наблюдение двух редких астрономических явлений. С 21:24 мск до 01:20 мск ожидается лунное затмение, в момент полной фазы которого Луна полностью войдёт в тень Земли. В это же время Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние в 57,7 млн километров и вступит в великое противостояние с Солнцем.

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Астрономия
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