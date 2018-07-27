Топилин: «России нужна совершенно другая модель социальных институтов»

Псков, , 20:24 — REGNUM Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что в связи с ростом численности граждан старшего возраста в России необходима перестройка многих социальных институтов. Об этом глава Минтруда заявил в Пскове, где он сегодня, 27 июля, побывал с рабочим визитом.

«Это касается не столько технологий, связанных с социальной защитой, это касается всего устройства нашего общества — и городской среды, и системы здравоохранения, и взаимоотношений между поколениями — пожилыми людьми и молодыми людьми. Это должна быть совершенно другая модель», — заявил министр.

По мнению Топилина, пожилые люди должны быть «гораздо более серьёзным образом, гораздо более комфортно интегрированы в общество».

«Мы должны научиться выявлять потребности людей старших возрастов, научиться определять ту поддержку, которую должно оказывать общество нашим пожилым гражданам», — отметил Максим Топилин.

В Псковской области глава Минтруда России провёл совещание по внедрению на территории региона системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами и осмотрел социальные объекты, в том числе строящийся «Социальный городок». По мнению министра, «Социальный город» может стать «основным мотором для проекта долговременного ухода, совершенно другой интеграции пожилых людей в общество».

«Мы обсуждали не просто как стены построить, а как технологию работы центра сделать таковой, чтобы людям было удобно, чтобы они могли, проживая там, вести активный образ жизни, совершенно другой образ жизни. Это самая главная задача», — подчеркнул министр, пообещав проекту федеральную поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Социальный городок» строится в непосредственной близости от Пскова. Это альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов, которая принципиально отличается от государственных домов престарелых. В деревне предполагается построить несколько жилых корпусов, рассчитанных на 160 постояльцев. Здесь также разместится так называемый «детский сад для пенсионеров», куда работающие дети и внуки могут привезти пожилого человека на дневное время. Из-за нехватки финансирования строительство «Социального городка» было остановлено, на завершение работ необходимо ещё 300 млн рублей. Пока здесь построены только два жилых корпуса и административное здание, а также подведены все необходимые инженерные сети.