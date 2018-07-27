В Киргизии растет заболеваемость вирусным гепатитом

Бишкек, , 19:24 — REGNUM С начала 2018 года в Киргизии выявлено более 3,7 тысячи человек, заболевших вирусным гепатитом. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, заявил начальник управления профилактики инфекционных заболеваний и эпидемического надзора Абдыкадыр Жороев, выступая на пресс-конференции сегодня, 27 июля.

По его словам, каждый год в республике заболевают гепатитом от 8 тысяч до 22 тысяч граждан. Из них более 85% заболевших — дети в возрасте младше 14 лет. При этом на гепатит А приходится до 90% случаев, на гепатит В — 6%, и на гепатит С — 0,8%.

«Минздрав предпринимают все меры по профилактике заболевания. Разработан план мероприятий для всех регионов по вакцинации всех медработников, имеющих контакт с кровью», — добавил он.

Также Жороев сообщил , что основной причиной инфицирования являются случайные половые связи — 33% случаев, в стоматологии заразились 22% пациентов, в салонах красоты — 13%, во время инъекций в домашних условиях — 13%, в результате бытовых контактов или несоблюдения личной гигиены — 13% и еще 6% заразились за рубежом.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства здравоохранения, в 2017 году в Киргизии вирусным гепатитом заболели 8 тысяч человек, из них 8 умерли. Отметим, что в прежние годы наиболее высокий показатель заболеваемости гепатитом был зафиксирован в городе Ош, а также в Ошской, в Баткенской и в Чуйской областях.