В Казахстане поставили рамки гуманизации уголовного кодекса

Астана, , 19:32 — REGNUM Информация о том, что в Казахстане из заключения собираются отпустить на свободу 5 тыс. преступников, осужденных за тяжкие преступления, не соответствует действительности, сообщает 27 июля издание Zakon.kz. со ссылкой на заместителя Генерального прокурора республики Марата Ахметжанова.

По его словам, осужденных за изнасилования, убийство, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью и другие тяжелые преступления никто не собирается освобождать.

Напомним, 24 июля СМИ Казахстана со ссылкой на генерального прокурора республики Кайрата Кожамжарова сообщили, что в рамках гуманизации уголовного кодекса на свободу будут выпущены 5 тыс. преступников, осужденных за тяжкие преступления.

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