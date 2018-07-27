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Победителей первого этапа ралли «Шёлковый путь — 2018» наградили в Москве

Общество

Впервые гонка прошла в 2009 году

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Победителей первого этапа ралли «Шёлковый путь — 2018» наградили в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Завершение первого этапа ралли «Шёлковый путь — 2018»

Москва, 27 июля 2018, 22:07 — REGNUM  На Красной площади в Москве прошла церемония награждения участников первого этапа марафона «Шёлковый путь — 2018» — одного из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов. Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу в генеральной классификации российской части ралли-рейда в зачёте грузовиков. Второе и третье места разделили российские гонщики команды «КамАЗ-мастер» Айрат Мардеев и Антон Шибалов.

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Грузовики на Васильевском спуске
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Грузовики на Васильевском спуске
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Внедорожники на Васильевском спуске
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Внедорожники на Васильевском спуске

Старт марафону был дан 15 июля Астрахани, участники преодолели 3,5 тыс. километров и завершили гонку в Тульской области, после чего прибыли в столицу для подведения итогов заезда. В марафоне приняли участие более 60 экипажей, однако до финала добрались не все участники.

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Экипаж команды X-raid MINI Язид аль-Раджи — победитель ралли «Шёлковый путь — 2018» среди внедорожников
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Экипаж команды X-raid MINI Язид аль-Раджи — победитель ралли «Шёлковый путь — 2018» среди внедорожников
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Команда Нассер аль-Аттия («Тойота»)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Команда Нассер аль-Аттия («Тойота»)

Как на церемонии награждения финалистов «Шёлкового пути — 2018» заявил министр спорта России Павел Колобков, в 2018 году в соревнованиях принимали участие экипажи из 25 стран.

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Павел Колобков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Павел Колобков

«В этом году на спортивных участках ралли было 3,5 тыс. километров, все они были очень сложными и заставили наших спортсменов проявить настоящее мужество, мастерство при преодолении этих участков», — подчеркнул он.

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Матьё Серрадори
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Матьё Серрадори
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Команда Сергея Карякина («Маверик»)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Команда Сергея Карякина («Маверик»)

Марафон «Шёлковый путь» — одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов. Впервые гонка прошла в 2009 году, объединив Россию, Казахстан и Туркменистан. Ралли состоялось по инициативе президентов трёх государств и при их личном участии в церемонии награждения победителей. Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шёлкового пути.

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Николай Гуляев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Николай Гуляев

«Совсем недавно мы с вами провели лучший в мире чемпионат мира по футболу, и уже сегодня мы встречаем гостей традиционного международного ралли. От имени правительства Москвы хочу поздравить победителей и призёров первого этапа «Шёлкового пути» и пожелать успехов и лёгкой дороги спортсменам уже на втором этапе в Китае. Мы с вами любим все виды спорта, мы с вами спортивная нация, хочу вас призвать: любите спорт, занимайтесь спортом, будьте здоровы!» — добавил руководитель столичного департамента спорта Николай Гуляев.

Отметим, вторая часть ралли-марафона пройдет в сентябре на территории Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году открылась первая китайская школа гонщиков в Ухане, китайской столице провинции Хубэй. Первые занятия начнутся в сентябре 2019 года.

Читайте подробнее: В Китае открылась первая профессиональная гоночная школа

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