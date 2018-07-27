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Немецкий фермер отсудил €773 тыс. за римскую статую

Общество

Первоначально власти заплатили фермеру всего €48 тыс

Берлин, 27 июля 2018, 18:41 — REGNUM  Суд постановил выплатить немецкому фермеру €773 тыс. ($904 тыс.) за фрагмент древнеримской бронзовой статуи, найденной на его земле в 2009 году. 27 июля передает агентство Associated Press.

Согласно решению суда, фермер имеет право на компенсацию в половину рыночной стоимости артефакта. Решение суда может быть обжаловано.

Первоначально власти заплатили фермеру всего €48 тыс. за голову коня — фрагмент статуи императора Августа, найденный археологами в Лахнау. Однако позднее данный фрагмент был оценен экспертами в €1,6 млн.

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Археология
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