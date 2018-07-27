Количество нарушений в воронежской полиции зашкаливает – СПЧ

Воронеж, , 18:21 — REGNUM Количество нарушений прав человека при работе воронежской миграционной службы и полиции зашкаливает. Об этом 27 июля во время выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ сообщил председатель общественной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, правозащитник обратил внимание на несколько отделов полиции, где нарушаются постановления правительства и другие нормативные акты. Например, в одном из отделов задержанного не кормили целые сутки, также ему не выдали постельные принадлежности и не дали позвонить. В другом отделе полиции в камере, рассчитанной на двоих, оказались пять человек.

«Я попросил бы руководство УМВД области обратить внимание на неукоснительное выполнение 627-го постановления Российской Федерации: четыре метра на человека, трехразовое горячее питание лиц, задержанных более чем на три часа, обеспечение спального места, ну и другие вещи, которые по всей стране уже обеспечены», — сказал Андрей Бабушкин.

ИА REGNUM отмечает, что в воронежских отделах полиции бывают и более серьезные нарушения. Например, 26 июля пресс-служба УМВД России по Воронежской области сообщила о начале служебной проверки по факту применения насилия в отношении студентов в городском отделении полиции № 4. Позже стало известно, что по факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: В воронежском отделе полиции №4 началась служебная проверка