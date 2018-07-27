В Калмыкии создадут медвытрезвитель

Элиста, , 17:19 — REGNUM В Калмыкии необходимо создать центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, то есть вытрезвитель. Об этом шла речь 27 июля на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РК под председательством главы республики Алексея Орлова.

По мнению министра внутренних дел Республики Калмыкия Андрея Мишагина, вопрос создания такого учреждения для региона крайне актуален, пишет РИА Калмыкия.

Глава ведомства привел такие данные: в 2015 году в республике за совершение преступлений в нетрезвом виде было задержано 554 человека, в 2016-м — 709, в 2017-м — 711. Только за первое полугодие текущего, 2018 года, на территории Калмыкии зафиксировано 384 «пьяных» преступлений.

«С 2015 года по сегодняшний день привлечено к административной ответственности 19 с половиной тысяч лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а это более 60% от общего числа привлекаемых», — цитирует агентство Мишагина.

Алексей Орлов поддержал главу МВД и поручил правительству республики в лице вице-премьера РК Боовы Бадмаева разработать нормативно-правовую базу, ознакомиться с опытом коллег из других регионов страны и вынести предложения по строительству объекта на парламентский уровень. Средства на создание центра могут быть выделены уже в бюджете 2019 года.

Отметим, что в 1990-х-начале 2000-х годов система медицинских вытрезвителей, созданная в советское время, была фактически разрушена. Однако спустя несколько лет в ряде российских регионов решили к ней вернуться.