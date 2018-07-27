Новая форма и котята помогут малолетним преступникам вернуться в общество

Воронеж, , 17:02 — REGNUM По итогам посещения Бобровской воспитательной колонии Воронежской области Совет по правам человека при президенте РФ внесет два предложения по реформированию детских колоний. Об этом 27 июля заявил советник президента Михаил Федотов во время выездного заседания СПЧ в Воронеже, передает корреспондент ИА REGNUM. Правозащитники считают, что в воспитательных колониях должны появиться новая форма и приюты для бездомных животных.

«Мы объявляем открытый конкурс на новую модель форменной одежды для воспитанников воспитательных колоний, потому что сегодня она точно такая же, как у заключенных, которые находятся в исправительных колониях. Мы что, этих воспитанников готовим к переезду в исправительные колонии? Мы хотим, чтобы они стали профессиональными заключенными? Нет, наша задача другая: не допустить, чтобы они остались в криминальном мире, а это значит, что их форма должна быть другой», — сказал Михаил Федотов.

Вторая идея заключается в создании в воспитательных колониях приютов для бездомных собак и кошек. По словам главы СПЧ, почти все воспитанники колоний готовы ухаживать за брошенными животными.

«Это хорошая, на мой взгляд, идея — воспитывать в них чувство заботы о другом, потому что они тоже — брошенные», — сказал Михаил Федотов.

Напомним, Совет по правам человека провел в Воронеже выездное заседание. В преддверии его члены СПЧ проверили социальные, медицинские объекты, а также колонии, СИЗО и полиции. Также правозащитники в течение трех дней проводили приемы граждан.