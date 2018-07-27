Осужденным калужской колонии строгого режима не хватает носков и белья

Калуга, , 16:59 — REGNUM В калужской исправительной колонии строгого режима осужденные не были обеспечены в достаточном количестве нательным бельем, носками и другой одеждой, в связи с чем не соблюдались их права и законные интересы на материально-бытовое обеспечение. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM надзирающий прокурор Михаил Гридунов.

По его словам, с целью устранения выявленных нарушений, восстановления прав осужденных на надлежащие условия отбывания наказаний прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление об обязании пенитенциарного учреждения обеспечить осужденных вещевым довольствием в соответствии с утвержденными нормами. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СКР, в отношении сотрудников УФСИН РФ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по факту избиения заключенного. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Напомним, на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержались 602 176 человек. По данным ФСИН РФ, количество заключенных достигло своего исторического минимума. Для сравнения: на начало 2017 года в России было 630 тыс. заключённых, пять лет назад — 701 тыс.

На территории Калужской области действует девять пенитенциарных учреждений, из них семь исправительных колоний, в том числе для содержания осужденных женщин, одно лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании осужденных, больных туберкулезом, два следственных изолятора. За совершение тяжких преступлений в исправительных учреждениях области отбывают наказание 36,3% от общего количества осужденных, за особо тяжкие преступления — 45,6%.

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