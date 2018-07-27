Пресс-секретарь мэра Ярославля: реформа — не повод издеваться над героями

Ярославль, , 16:59 — REGNUM В мэрии прокомментировали заявление главы города Владимира Слепцова, пообещавшего наказать обидчиков Валентины Терешковой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас вопрос пенсионной реформы — один из сложнейших для нашей страны, у самых опытных экспертов нет единого мнения относительно этой очень чувствительной ситуации. Даже президент отмечал, что есть вопросы к реформе. Но это не повод издеваться над нашими героями. Понятно, что сейчас выборы и все хотят набрать баллы. И в такой ситуации, когда все эту историю воспринимают негативно, взять и поддержать человека — это много стоит», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Оксана Камбович.

Напомним, мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал наказать авторов плаката с критикой депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом он написал на своей странице в Facebook, одновременно поменяв свой аватар на фото Валентины Терешковой.

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