Twitter-книга Трампа и снос площадки «Дома-2»: интернет за неделю

Москва, , 18:50 — REGNUM Твиты Трампа выпустили отдельной книгой

Создатели шоу The Daily Show объявили о старте предпродаж книги «Президентская библиотека твитов Дональда Трампа». В неё вошли самые популярные «перлы» из Twitter Трампа.

В книге оказалась серия записей про ставший мемом covfefe, скандал с актрисой Кристен Стюарт и другие запоминающиеся твиты американского лидера. Кроме того, в издании представлен анализ постов и комментарий сценаристов The Daily Show. Введение к книге подготовил ведущий программы Тревор Ноа, а предисловие — биограф Джон Мичем.

«Президентскую библиотеку твитов» можно предзаказать на Amazon. Официальные продажи книги стартуют только 31 июля, однако в Walmart тираж уже разобрали.

Читайте также: «Перлы» из Twitter Трампа выпустили отдельной книгой

Twitter защитит имя Илона Маска

Twitter будет блокировать неверифицированные и не привязанные к номеру телефона аккаунты, владельцы которых поменяют имя на Elon Musk. Такие меры соцсеть приняла из-за многочисленных мошенников, которые используют имя предпринимателя, чтобы заработать деньги.

С февраля 2018 году под записями основателя компаний Tesla и SpaceX периодически появляются комментарии фейковых профилей-копий, которые вымогают у пользователей деньги. Боты предлагают перевести им небольшие суммы криптовалюты, обещая вернуть в несколько раз больше.

По словам представителей Twitter, новая система по борьбе с мошенниками пока находится на стадии тестирования. Соцсеть уже блокирует аккаунт при смене имени на Elon Musk. Впрочем, возможность оставить себе такое имя без мер со стороны сервиса есть — нужно ввести капчу и подтвердить номер телефона.

Читайте также: Twitter принялся защищать Илона Маска

Автора «Рика и Морти» обвинили в педофилии из-за скетча

В сети обнаружили скетч 2009 года, в котором автор мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон якобы насилует куклу. После этого сценарист удалил свой аккаунт в Twitter. В небольшом комедийном ролике Хармон играет психолога-педофила, который изнасиловал маленького сына своего пациента. Сценарист объяснил, что хотел снять пародию на сериал «Декстер», но понял, что ролик безвкусный, и удалил его отовсюду.

Хотя Хармон удалился из соцсети, это не мешает пользователям активно обсуждать скандальную видеозапись. Некоторые из них встали на защиту сценариста, отмечая, что Хармон не пропагандировал педофилию, а лишь снял сатирическое видео. Другие пользователи придерживаются противоположного мнения и обвинили кинематографиста в педофилии.

Читайте также: Автор «Рика и Морти» удалился из Twitter из-за скетча о педофилии

Соцсети радуются сносу площадки «Дом-2»

Съемочную площадку телешоу «Дом-2» снесут и построят на её месте автомобильную дорогу из Саларьево в Марьино. Решение московских властей вызвало ажиотаж в социальных сетях. Пользователи считают, что это нужно было сделать уже давно. При этом некоторые из них предлагают не просто снести площадку, но и «пригласить священника и пять поливалок со святой водой».

«Вбить осиновый кол. Сжечь и сравнять с землей», — заключил Вася И.

Соцсети отмечают, что своим решением мэр Москвы Сергей Собянин расположил к себе многих жителей столицы и заручился голосами на предстоящих выборах главы города. Лишь немногие пользователи заметили, что речь идёт не о закрытии проекта, а лишь о сносе площадки. Не исключено, что организаторы шоу найдут другой участок для съёмок реалити-шоу.

Читайте также: «Молитвы услышаны»: соцсети о сносе площадки «Дома-2»

Instagram-блогер разозлила соцсети танцем перед мечетью

Бывшая участница шоу «Танцы» на ТНТ и Instagram-блогер Анастасия Малышева станцевала тверк на фоне казанской мечети Кул-Шариф и опубликовала видео в своём профиле, чем очень разозлила некоторых подписчиков.

https://www.instagram.com/p/BliPUxEF1ck/

На видео девушка в коротких шортах танцует вместе с рэпером Димой Дипсаем и хореографом Артёмом Исаковым под песню «Полицай» группы RASA. Пост собрал почти 800 тыс. просмотров. В комментариях под ним разгорелся бурный спор о том, можно ли танцевать перед мечетью.

Часть пользователей считает, что девушка оскорбила честь и достоинство мусульман. Юзер с ником zalipatelniikonkursi и вовсе сообщил в комментариях, что написал заявление муфтию.

«Вскоре будут предприняты меры о наказании вас», — отметил он.

Однако большинство пользователей встали на защиту Анастасии. Они отметили, что девушка танцевала не в самой мечети, а лишь на её фоне, поэтому не нарушила никаких правил.

Читайте также: Instagram-блогер станцевала перед мечетью

Сколько должны есть женщины и какие привилегии у худых людей?

В сети разгорелся спор о том, могут ли женщины есть столько же, сколько и мужчины. Поводом для этого послужил пост в группе «Откровенно говоря» во «ВКонтакте». В нём 26-летний парень удивился, что его девушка есть столько же, сколько и он.

Вскоре эта запись появилась в Twitter и вызвала у пользователей бурную реакцию. Некоторые рассказали, что встречали в реальной жизни таких же персонажей. Причем, судя по комментариям пользователей, немалую роль в их точке зрения сыграли сами девушки. Многие из них делают вид, что мало едят, а после скромных походов в кафе «полхолодильника съедают».

Читайте также: Есть или не есть: в сети обсуждают, как «должны» питаться девушки

Тему веса затронули и в другой беседе. Автор журналов Teen Vogue и Allure Кора Харрингтон написала в своём Twitter о привилегиях худых людей. По её мнению, человек ощущает себя худым, пока другие считают его таковым. Кроме того, он может убедиться в своей худобе, если в магазине может найти подходящий размер.

Большинство пользователей согласились с мнением эксперта и обсудили несправедливость общественных стандартов, заставляющих девушек чувствовать неполноценность и терпеть лишения.

Однако некоторые юзеры признались, что из-за своей худобы тоже сталкиваются с рядом проблем. Например, не могут найти свой размер одежды в обычных магазинах или подобрать бюстгальтер из-за маленькой груди.

Читайте также: Соцсети поспорили о привилегиях худых и полных людей

Скандал вокруг «Яндекса»

В сети продолжает разгораться скандал с поисковиком «Яндекса», который точно следует своему девизу «Найдётся всё». Утром 27 июля в расширенном поиске сервиса обнаружились Google-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». Спустя несколько часов пользователи смогли с помощью поисковика получить доступ к видеороликам на YouTube с ограниченным режимом доступа.

По поводу документов в пресс-службе Яндекса заявили, что на них «стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации». Доступ к приватным видео представители компании пока никак не прокомментировали.

Читайте также: «Яндекс» нашел частные видео из YouTube

Акции Facebook и Twitter падают

Снижение стоимости акций Facebook привело к падению капитализации компании на $120 млрд, что стало историческим антирекордом на фондовом рынке США. Обвал стоимости акций на 18,35% произошел во время открытия торгов на американской площадке NASDAQ.

Такое падение спровоцировала публикация квартального отчета компании, в котором зафиксировано уменьшение чистой прибыли до $3,89 млрд, а также негативные прогнозы относительно развития социальной сети в будущем.

Читайте также: Капитализация Facebook рухнула на $120 млрд за один день

Падение продолжили и акции Twitter после того, как президент США Дональд Трамп обвинил соцсеть в «теневых блокировках» республиканских политиков.

«Twitter занимается «теневыми блокировками» видных республиканских политиков. Нехорошо. Мы рассмотрим подобную дискриминационную и нелегальную практику сразу. Много жалоб», — написал Трамп в своем Twitter.

В тот же день акции компании упали на 2,9%, продолжив падение, начавшееся с 3,8% на Нью-Йоркской бирже 26 июля.

Читайте также: Акции Twitter упали после обвинений Трампа

Читайте ранее в этом сюжете: Главный «идиот» Google и «российский след» в Facebook: интернет за неделю