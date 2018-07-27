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Ростовские эпидемиологи напоминают об опасности клещей

Общество

Основные заболевания, которые передают насекомые, – крымская геморрагическая лихорадка и иксодовый клещевой боррелиоз

Ростовские эпидемиологи напоминают об опасности клещей
Клещи не дремлют

Ростов-на-Дону, 27 июля 2018, 16:34 — REGNUM  Инспекторы управления Роспотребнадзора по Ростовской области напоминают жителям региона, какую опасность несут клещи. Несмотря на то, что число заболевших крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом ниже прошлогодних показателей, эпидемиологи призывают граждан к бдительности, сообщает ИА REGNUM 27 июля.

По сведениям специалистов, в Донском регионе зарегистрировано 24 лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой и семь случаев заболевания боррелиозом.

В ведомстве призывают жителей Ростовской области использовать во время отдыха защитные средства, а также выбирать для прогулок и пикника обработанные от опасных насекомых территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымская лихорадка в Ростовской области: число заболевших растёт

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Клещевой сезон
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