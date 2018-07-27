«Узбекские авиалинии» стали самой пунктуальной авиакомпанией в июне

Ташкент, , 16:21 — REGNUM По итогам июня «Узбекские авиалинии» признаны самой пунктуальной авиакомпанией среди зарубежных перевозчиков, выполняющих рейсы через московский аэропорт «Домодедово», сообщает 27 июля издание «Новости Узбекистана».

Национальная авиакомпания Узбекистана выполняет в «Домодедово» 36 регулярных рейсов в неделю, в том числе 16 — из Ташкента. В зимний период количество полетов из столицы республики планируется увеличить до 21.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время «Узбекские авиалинии» планируют снизить стоимость авиабилетов за счет переоборудования самолетов и повышения коэффициента их использования.

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