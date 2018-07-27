СПЧ поможет воронежскому Дивногорью стать памятником ЮНЕСКО

Лиски, Воронежская область, , 16:10 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России поддержит включение воронежского музея-заповедника «Дивногорье» в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на выездном заведении СПЧ в Воронеже 27 июля заявил член Совета Игорь Борисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы хотим предложить поддержать вашу инициативу. Речь идет о включении музея-заповедника «Дивногорье» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальнейшее место, единственное в своем роде во всем мире, где сочетаются и культурное наследие, и природное. Я понимаю, что заявка подана, но мы поддержим, чтобы активизировать деятельность самого заповедника и его посещаемость. За год — нам показывали цифры, и они увеличиваются — 70 тыс. туристов. Я считаю, что то, что там есть, должно пропагандироваться, разноситься и сохраняться. Мы готовы со своей стороны обращаться и в российские инстанции, и в международные», — сказал Игорь Борисов.

Напомним, музей-заповедник «Дивногорье» расположен в Лискинском районе Воронежской области. Его площадь составляет примерно 100 гектаров. На территории учреждения находятся региональные и федеральные памятники. Например, пещерные меловые церкви середины XVII века в Больших и Малых Дивах, пещерная церковь «Дивногорская — 3» середины XIX века, памятники природы — меловые столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая растительность. В охраняемых границах земель природоохранного и историко-культурного назначения музея-заповедника находится действующий мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь.

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