Съемки шоу «Дом-2» перенесут в другое место

Москва, , 16:07 — REGNUM После пяти с лишним тысяч выпусков телешоу «Дом-2» ему предстоит переместиться в другое место — власти Москвы предоставят для продолжения «телестройки» новую площадку, сообщил 27 июля заместитель департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров.

«Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого», — приводит РЕН-ТВ его слова.

Чиновник пояснил, что площадка будет предоставлена в течение двух месяцев.

Напомним, московские власти решили изъять участок, на котором производились съемки телешоу, ввиду предстоящего строительства трассы из Саларьево в Марьино. По словам чиновников, другие строения поблизости при строительстве трассы затронуты не будут.

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