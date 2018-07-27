Пятница, 27 Июля 2018 года
16:17:13 МСК

Съемки шоу «Дом-2» перенесут в другое место

Общество

Где именно продолжится стройка, будет решено в течение двух месяцев

Москва, 27 июля 2018, 16:07 — REGNUM  После пяти с лишним тысяч выпусков телешоу «Дом-2» ему предстоит переместиться в другое место — власти Москвы предоставят для продолжения «телестройки» новую площадку, сообщил 27 июля заместитель департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров.

«Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого», — приводит РЕН-ТВ его слова.

Чиновник пояснил, что площадка будет предоставлена в течение двух месяцев.

Напомним, московские власти решили изъять участок, на котором производились съемки телешоу, ввиду предстоящего строительства трассы из Саларьево в Марьино. По словам чиновников, другие строения поблизости при строительстве трассы затронуты не будут.

Читайте также: На месте съемочной площадки «Дом-2» пройдет дорога до Марьино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телешоу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить