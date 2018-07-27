Осужден финансист из Петербурга, «загнавший» 200 млн в «Татфондбанк»

Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифада И.

Его действия были связаны со скандальной ситуацией вокруг ПАО «Татфондбанк» и привели к потере почти всех средств Фонда, считало следствие, в котором участвовали сотрудники ФСБ. Петербургский финансист обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, ему грозило до 10 лет неволи.

Как установлено следствием и судом, Рифад И. в декабре 2016 года без согласия правления Фонда заключил договор банковского депозита с «Татфондбанком» на сумму 200 млн рублей, заведомо зная о серьезных проблемах этого кредитного учреждения.

В марте 2017 года у банка отозвали лицензию, и возврат денег Фонда, составляющих 82% от всех имеющихся у него свободных средств, оказался невозможным.

«Возврат на депозит денежных средств Фонда в размере 200 млн рублей не состоялся, что повлекло невозможность дальнейшего осуществления им своей деятельности», — пояснили 27 июля в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Кроме того, обвиняемый, как установлено в суде, способствовал заключению фиктивного агентского договора между банком и коммерческой организацией, номинальным директором которой являлся гражданин, подконтрольный знакомому финансиста.

Эта фирма-прокладка получала вознаграждение за привлечение банковского вклада Фонда в «Татфондбанк» в размере 2,2% от суммы депозита. «В действительности же агентское вознаграждение И. и его знакомый намеревались обратить в свою пользу», — заявляют в прокуратуре.

Как отмечают в надзорном ведомстве, подсудимый признал вину в совершении преступления, поэтому в ходе предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал Рифада И. виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательном сроком 1,5 года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в некоммерческой организации на 1 год.

Гражданский иск потерпевшей стороны передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Ранее СМИ сообщали, что «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» учрежден правительством Северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года «Татфондбанк» лишился лицензии, в апреле был признан банкротом и на начало июля 2018 года размер обязательств перед более 18 тыс. кредиторами у него превышает 156 млрд рублей.

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