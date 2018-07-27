Глава Липецкой области встретился с творческими активистами региона

Липецк, , 15:47 — REGNUM Глава Липецкой области Олег Королев 26 июля встретился с участниками второй смены молодежного форума «Область будущего» — художниками, танцорами, вокалистами, деятелями театрального искусства и игроками КВН. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Олег Королев предложил форумчанам задуматься о том, что время, неожиданно для большинства людей, оказалось столь стремительным, что на современного человека в мире мгновенных коммуникаций ежедневно приходится огромный поток информации. Нужно суметь в нем разобраться, а в этом помогут не только профессиональные, но и человеческие качества.

«Роль человеческого капитала в современном мире возрастает. Сегодняшней молодежи важно идти в ногу со временем и отвечать на его вызовы»,— отметил глава региона.

Юноши и девушки задавали главе региона вопросы на разные темы. Самыми популярными стали вопросы развития туризма на территории Липецкой области. Также темами обсуждения стала культура, медицина, цифровая экономика. За полтора часа глава региона ответил более чем на 20 вопросов.

Прозвучали также предложения по организации туристических маршрутов, связанных с героическими страницами Великой Отечественной войны. Глава региона предложения поддержал. Одобрил Олег Королев и инициативу участников театрального направления о проведении межрегионального молодежного театрального фестиваля.