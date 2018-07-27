Реформа ФСИН не требует спешки, считает глава ведомства

Москва, , 15:45 — REGNUM С реформой Федеральной службы исполнения наказаний по предложению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не стоит спешить. Вопрос требует рассмотрения со всех сторон и тщательного изучения, сообщил 27 июля журналистам глава ФСИН Геннадий Корниенко.

«Надо посмотреть, каким способом это осуществить. Просто сказать, что надо сделать так, может быть, это и правильно, но надо со всех сторон это осмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение», — пояснил он.

Корниенко добавил, что в случае принятия положительного решения о реформе, в ведомстве готовы участвовать в данном процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области возбудили уголовное дело о пытках в исправительной колонии № 1. После этого глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала реформировать систему ФСИН. В частности, по ее словам, требуется разграничить функцию охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации.

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