Центры обслуживания населения Казахстана ограничили объем услуг

Астана, , 15:39 — REGNUM Специальные центры обслуживания населения (ЦОН) в Казахстане приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств, сообщает 27 июля издание Kazpravda. kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

Ограничение услуг связано с недоступностью сервисов интегрированной информационной системы для ЦОН. В настоящее время проходят восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане поэтапная передислокация районных регистрационно-экзаменационных пунктов в ЦОН началась в марте 2018 года. Это позволило получать жителям республики водительские права и регистрировать автомобили в ЦОН.

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