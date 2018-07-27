Саудовская Аравия требует от паломников Казахстана вакцинации от менингита

Астана, , 15:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Саудовской Аравии требует от паломников из Казахстана вакцинации от менингита, сообщает 27 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на начальника управления мониторинга вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) Казахстана Айнагулу Куатбаеву.

По её словам, в требования к паломникам также входит вакцинация против желтой лихорадки. Однако это условие не распространяется на паломников из Казахстана, так как заболевание не распространено в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июня в Казахстане зарегистрировано 62 случая менингита, в том числе 13 с летальным исходом. Высокая заболеваемость наблюдалась в конце мая и начале июня в Алма-Ате.

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