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Саудовская Аравия требует от паломников Казахстана вакцинации от менингита

Общество

В требования к паломникам также входит вакцинация против желтой лихорадки

Саудовская Аравия требует от паломников Казахстана вакцинации от менингита
PATH global health
Вакцинация

Астана, 27 июля 2018, 15:27 — REGNUM  Министерство здравоохранения Саудовской Аравии требует от паломников из Казахстана вакцинации от менингита, сообщает 27 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на начальника управления мониторинга вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) Казахстана Айнагулу Куатбаеву.

По её словам, в требования к паломникам также входит вакцинация против желтой лихорадки. Однако это условие не распространяется на паломников из Казахстана, так как заболевание не распространено в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июня в Казахстане зарегистрировано 62 случая менингита, в том числе 13 с летальным исходом. Высокая заболеваемость наблюдалась в конце мая и начале июня в Алма-Ате.

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