Глава СПЧ: В России с бывшими заключенными работает «служба профанации»

Воронеж, , 15:27 — REGNUM Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов поддержал реформу Федеральной службы исполнения наказаний, отметив, что необходимо создать реально работающую систему пробации — условного осуждения, — так как ресоциализация заключенных является самой важной задачей. Об этом глава СПЧ заявил журналистам в Воронеже 27 июля.

«Служба пробации потребует финансирования, ее можно создавать на базе уголовно-исполнительных инспекций, которые существуют. Но когда в этих инспекциях работают всего несколько человек, которые должны присматривать за несколькими тысячами человек, вышедшими из мест лишения свободы, получается не служба пробации, а служба профанации. Поэтому действительно нужно создавать эту службу и поддерживать общественные организации, которые занимаются этой работой», — сказал Михаил Федотов.

Кроме того, глава СПЧ отметил, что процесс реформирования системы наказания в целом идет давно, но сейчас необходима его активизация. Также нужна реформа системы общественных наблюдательных комиссий.

«Я начал эту неделю в ярославской колонии и понял, какие причины к этому привели, какие условия способствовали тому, что это преступление в течение года не было выявлено. Это связано с тем, что в самих колониях очень плохо организована работа с видеофиксацией работы, в том числе сотрудников.

Вчера я был в воронежской ИК-2, и там видеорегистраторов достаточно для того, чтобы все сотрудники, выходящие на смену, имели видеорегистраторы. Кроме того, есть дополнительные видеорегистраторы, которые стоят на зарядке и которые подлежат ремонту. Это правильная организация работы. А там (в ярославской колонии — прим. ИА REGNUM ) всего несколько видеорегистраторов, которые использовались безобразно. Второй момент — это работа Общественных наблюдательных комиссий. Например, в Воронеже у ОНК есть помещение, есть другие формы поддержки».

Напомним, ранее в Ярославской области было возбуждено уголовное дело о пытках в исправительной колонии №1. После этого глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать систему ФСИН. В частности, она заявила, что необходимо разграничить функцию охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации. Последнюю, по мнению сенатора, должна выполнять гражданская служба.

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