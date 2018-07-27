Пятница, 27 Июля 2018 года
16:19:52 МСК

Глава СПЧ: В России с бывшими заключенными работает «служба профанации»

Общество

В России необходимо создать работающую систему пробации и урегулировать использование видеорегистраторов в колониях, считает Михаил Федотов

Воронеж, 27 июля 2018, 15:27 — REGNUM  Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов поддержал реформу Федеральной службы исполнения наказаний, отметив, что необходимо создать реально работающую систему пробации — условного осуждения, — так как ресоциализация заключенных является самой важной задачей. Об этом глава СПЧ заявил журналистам в Воронеже 27 июля.

«Служба пробации потребует финансирования, ее можно создавать на базе уголовно-исполнительных инспекций, которые существуют. Но когда в этих инспекциях работают всего несколько человек, которые должны присматривать за несколькими тысячами человек, вышедшими из мест лишения свободы, получается не служба пробации, а служба профанации. Поэтому действительно нужно создавать эту службу и поддерживать общественные организации, которые занимаются этой работой», — сказал Михаил Федотов.

Кроме того, глава СПЧ отметил, что процесс реформирования системы наказания в целом идет давно, но сейчас необходима его активизация. Также нужна реформа системы общественных наблюдательных комиссий.

«Я начал эту неделю в ярославской колонии и понял, какие причины к этому привели, какие условия способствовали тому, что это преступление в течение года не было выявлено. Это связано с тем, что в самих колониях очень плохо организована работа с видеофиксацией работы, в том числе сотрудников.

Вчера я был в воронежской ИК-2, и там видеорегистраторов достаточно для того, чтобы все сотрудники, выходящие на смену, имели видеорегистраторы. Кроме того, есть дополнительные видеорегистраторы, которые стоят на зарядке и которые подлежат ремонту. Это правильная организация работы. А там (в ярославской колонии — прим. ИА REGNUM ) всего несколько видеорегистраторов, которые использовались безобразно. Второй момент — это работа Общественных наблюдательных комиссий. Например, в Воронеже у ОНК есть помещение, есть другие формы поддержки».

Напомним, ранее в Ярославской области было возбуждено уголовное дело о пытках в исправительной колонии №1. После этого глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать систему ФСИН. В частности, она заявила, что необходимо разграничить функцию охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации. Последнюю, по мнению сенатора, должна выполнять гражданская служба.

Читайте ранее в этом сюжете: Шестой сотрудник ярославской колонии задержан на два месяца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить