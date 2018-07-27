В тысячелетней истории России присутствует Бог, сообщил патриарх Кирилл

Москва, , 15:02 — REGNUM О присутствии Бога в тысячелетней истории России сообщил 27 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором, прибывшим в Москву на празднование 1030-летия Крещения Руси.

«Если сегодня, в XXI веке мы празднуем 1030-летие Крещения Руси, это значит, что действительно Бог присутствует в нашей истории, рука Божия видна здесь», — приводит RT слова Кирилла.

По его словам, не будь этого божественного вмешательства, сегодня пришлось бы говорить о другом народе и другой стране, которая не насчитывала бы «столько лет существования». Патриарх добавил, что развитие славянской цивилизации изменилось после Крещения князя Владимира и принятия православия.

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