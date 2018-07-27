Пять тысяч выходящих на свободу осужденных в Казахстане — кто они?

Астана, , 14:26 — REGNUM Закон, направленный на гуманизацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в Казахстане, предусматривает, что изоляции подлежат только те осужденные, кто реально представляет угрозу для общества. Такое пояснение к вступающему в силу 31 июля документу дал сегодня, заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

Поправки затронули 262 статей уголовного, 45 — уголовно-процессуального и девяти — уголовно-исполнительного кодексов. По 247 преступлениям небольшой и средней степени тяжести, не связанным с убийствами, в качестве альтернативного наказания вводятся общественные работы. Снижается минимальный размер предусмотренных штрафов и увеличивается минимальный срок их уплаты с шести месяцев до трех лет. При этом будут увеличены пороги значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба по преступлениям против собственности и в сфере экономики.

Затронут поправки и 12 видов тяжких преступлений — по ним в качестве альтернативного наказания суды смогут назначать ограничение свободы. К ним относятся воинские, экономические, должностные преступления и преступления против собственности.

Ахметжанов подчеркнул, что что освобожденные заключенные не выйдут из мест заключения в один момент.

Напомним, 10 июля генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров, представляя законопроект на коллегии генпрокуратуры по итогам первого полугодия, заявил, что общее число освобожденных может достигнуть пяти тысяч человек.

«Вводятся общественные работы, ограничение свободы по 260 составам преступлений. Снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам, сокращается на пять лет давность привлечения по тяжким преступлениям. Это повлечет освобождение до пяти тысяч осужденных лиц», — сказал Кожамжаров.

19 июля днем в центре Алма-Аты от рук автоворов, снимавших зеркала с автомобиля, погиб олимпийский чемпион Денис Тен. Фигурист скончался в больнице в результате множественных ножевых ранений.

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