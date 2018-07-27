Пятница, 27 Июля 2018 года
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В Страсбурге появились туристические электрические лодки

Общество

Компании «Marin» и «Captain Bretzel» начали эту новую туристическую деятельность

Страсбург, Франция, 27 июля 2018, 14:26 — REGNUM  Электрические лодки без какой-либо лицензии предлагают две компании по аренде лодок в Страсбурге. Это позволит туристам увидеть город с воды, сообщает France Presse.

Агентство уточняет, что компании «Marin» и «Captain Bretzel» начали эту новую туристическую деятельность. Такую лодку можно арендовать на час или больше.

Скорость лодки около 8 км/ч, рассчитаны на 5, 7 или 11 человек, могут управляться только рулем и переключателем вперед / назад.

В Страсбурге прогулки на лодках набирают все большую популярность.

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Туризм
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