В Страсбурге появились туристические электрические лодки

Страсбург, Франция, , 14:26 — REGNUM Электрические лодки без какой-либо лицензии предлагают две компании по аренде лодок в Страсбурге. Это позволит туристам увидеть город с воды, сообщает France Presse.

Агентство уточняет, что компании «Marin» и «Captain Bretzel» начали эту новую туристическую деятельность. Такую лодку можно арендовать на час или больше.

Скорость лодки около 8 км/ч, рассчитаны на 5, 7 или 11 человек, могут управляться только рулем и переключателем вперед / назад.

В Страсбурге прогулки на лодках набирают все большую популярность.