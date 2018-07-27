В ТНТ выразили надежду на сохранение площадки «Дома-2» на старом месте

Москва, , 14:16 — REGNUM Съемки телешоу «Дом-2» проводятся с учетом договорных обязательств подрядчика, владеющего землей в Новой Москве. Поэтому телеканал ТНТ ожидает, что съемочная площадка останется на прежнем месте, передает 27 июля РЕН-ТВ со ссылкой на заявление представителя телеканала.

По его словам, подрядчик должен исполнять свои обязательства в рамках контракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальное телешоу может лишиться «Поляны», на которой заседают участники проекта. Земля располагается около поселка Летова Роща в ТиНАО и будет изъята для строительства автомобильной дороги из Саларьево в Марьино. Предполагается, что взамен снесенной площадки «ЕТК-Инвест» получит другую, либо денежную компенсацию.

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