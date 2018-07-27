В Госдуме указали на риски от предустановки российских приложений

Москва, , 13:54 — REGNUM В Госдуме поддержали предложение ФАС включать в базовый набор программ для смартфонов приложения российских разработчиков, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Министерству следует проработать вопрос технологической реализации данной инициативы, чтобы требование по установке российских продуктов не привело к росту стоимости смартфонов, покупаемых российскими потребителями», — считает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Предложение антимонопольного ведомства позитивно отразится на развитии отечественной индустрии, уверен парламентарий. Он напомнил, как подверглась критике Google за доминирующее положение на рынке ЕС.