В Марселе пытаются ограничить распространение патогенных бактерий

Марсель, Франция, , 14:08 — REGNUM В районе Эр Бель в Марселе местные жители в течение семи лет «сражаются» с бактериями рода легионеллы, сообщает RFI.

Бактерия была обнаружена в трубопроводе, ее уровень в 50 раз превышает допустимый порог.

Жители района требуют от управляющих компаний предпринять серию мер, начиная с установки фильтров.

Чтобы ограничить распространение легионеллы, вводится хлор. В результате местные жители, такие как Рания Оугасси, все меньше пользуются водой из-под крана.

«Лично я готовлю на минеральной воде», — сказала она.

Ожидается, что работы по очистке трубопровода завершатся к 2020 году.

Легионеллы — род патогенных бактерий, вызывающих легионеллёз, острое инфекционное заболевание.