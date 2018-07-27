Пятница, 27 Июля 2018 года
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В Марселе пытаются ограничить распространение патогенных бактерий

Общество

В районе Эр Бель в Марселе местные жители в течение семи лет сражаются с бактериями рода легионеллы

В Марселе пытаются ограничить распространение патогенных бактерий
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Вода из-под крана

Марсель, Франция, 27 июля 2018, 14:08 — REGNUM  В районе Эр Бель в Марселе местные жители в течение семи лет «сражаются» с бактериями рода легионеллы, сообщает RFI.

Бактерия была обнаружена в трубопроводе, ее уровень в 50 раз превышает допустимый порог.

Жители района требуют от управляющих компаний предпринять серию мер, начиная с установки фильтров.

Чтобы ограничить распространение легионеллы, вводится хлор. В результате местные жители, такие как Рания Оугасси, все меньше пользуются водой из-под крана.

«Лично я готовлю на минеральной воде», — сказала она.

Ожидается, что работы по очистке трубопровода завершатся к 2020 году.

Легионеллы — род патогенных бактерий, вызывающих легионеллёз, острое инфекционное заболевание.

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