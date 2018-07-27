Кабардино-Балкарский университет примет на обучение более 500 иностранцев

Нальчик, , 13:50 — REGNUM Кабардино-Балкарский госуниверситет будет готовить медиков, строителей и филологов из иностранных граждан, которые приедут на обучение в вуз в 2018 году. В новом учебном году их будет около 500. Всего же в учебном заведении будут учиться более 1,1 тыс. студентов-иностранцев, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

В настоящее время в вузе уже проходят обучение 629 студентов из-за рубежа, не считая тех, кто поступил на подготовительное отделение. В основном это граждане стран Ближнего Востока, Индии и СНГ. Большинство из них обучаются на договорной основе. Обучение иностранцев с 1 по 4 курс ведется на английском языке. А начиная с 4 курса программы специальности будут преподаваться на русском языке.

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Стоит отметить, что в соседней с Кабардино-Балкарией Карачаево-Черкесии успешно обучаются на врачей в Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии студенты из Индии. Как сообщало ИА REGNUM, первые 30 человек приехали в республику еще в 2016 году.

В наступающем новом учебном году приедут на учебу иностранцы и в Ингушетию. В Ингушском государственном университете будут получать профессию врача студенты из Индии, Южной Кореи, Казахстана и Таджикистана.