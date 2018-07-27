В Липецкой области создан региональный Детский пресс-центр отрядов ЮИД

Липецк, , 13:45 — REGNUM В рамках мероприятий, направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, в Липецкой области открылся второй в России пресс-центр Юных инспекторов движения. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Создание Липецкого Детского пресс-центра отрядов ЮИД ставит своей задачей воспитание грамотных и законопослушных участников дорожного движения, популяризацию десткого движения, вовлечение в пропаганду безопасного поведения на дорогах максимально широкого круга учащихся. Инициаторами проекта по созданию Детских пресс-центров отрядов ЮИД стали всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» и Госавтоинспекция.

Заместитель главы региона Александр Никонов вручил удостоверения юным липчанам. Участвуя в работе Детского пресс-центра ЮИД, юные инспекторы получают возможность информировать о своей деятельности, знакомиться с журналистской работой, стать соавторами рубрики «Новости пресс-центра ЮИД» в газете «Добрая Дорога Детства» и публиковать информационные материалы в социальных сетях в группе «Союз ЮИД Липецкой области».

Для актива Детского пресс-центра планируется проводить мастер-классы по журналистике, привлекать юных корреспондентов к участию в совместных мероприятиях и тематических акциях по пропаганде безопасности дорожного движения. По мнению экспертов, создание юидовских пресс-центров будет способствовать профориентации школьников, распространению навыков и знаний основ дорожной безопасности и в конечном итоге — снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

«Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», — отмечает руководитель региона Олег Королев.