Два свердловских города получат деньги на ремонт сетей

Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM В Свердловской области два города получат дополнительные средства на ремонт водопроводных сетей. Полевской и Сысерть получат на эти цели почти по 6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Средства выделят по поручению главы области Евгения Куйвашева из резервного фонда облправительства. Деньги поступят уже в 2018 году. В Сысертском городском округе на эти средства отремонтируют сети посёлка Большой Исток, которые уже давно изношены. А в Полевском реконструируют подземные сети вдоль улицы Трояна.

Как отметили в пресс-службе, модернизация ЖКХ на Урале, как и в целом формирование комфортной для граждан среды, — это один из приоритетов губернаторской программы «Пятилетка развития». Куйвашев отмечает, что состояние ЖКХ является важнейшим и ощутимым показателем качества жизни людей. По этой причине подобной работе власти и уделяют повышенное внимание, а муниципалитетам — оказывают помощь.