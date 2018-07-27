Сотрудники МВД Карачаево-Черкесии вернули Тургеневу Муму

Черкесск, , 13:24 — REGNUM Скульптура собаки с памятника Ивану Тургеневу в Черкесске найдена. Муму была похищена с корыстной целью — ее сдали на металлолом два похитителя. Как выяснилось, ими оказались два несовершеннолетних жителя столицы Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе МВД по региону.

Сотрудниками уголовного розыска установили, что злоумышленники сдали бронзовую фигурку Муму в пункт переработки металла в городе Усть-Джегута. Собачку изъяли и поместили на прежнее место — рядом со скульптурой ее литературного «родителя». А в отношении признавшихся в похищении подростков будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурка собаки с памятника Ивану Тургеневу, установленному в сквере по переулку Одесскому, была похищена 11 июня 2018 года. Поступок вандалов очень огорчил горожан, любивших этот арт-объект. В мэрии пообещали предпринять все меры, чтобы найти похитителей.

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