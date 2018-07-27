«Яндекс» нашел частные видео из YouTube

Москва, , 13:15 — REGNUM В поисковой выдаче «Яндекса» оказались частные видео из YouTube, для которых внутри сервиса включен ограниченный режим доступа, передает 27 июля издание TJournal.

Издание приводит пример с роликом «SVAutobiography (полная версия)», который проиндексирован и доступен для просмотра всем желающим. При этом в YouTube ролик помечен как «доступный только тем, у кого есть ссылка».

Добавим, что указанный случай — не первый, когда роботы поисковой системы оказались способными получить частное содержимое с сервисов Google. Ранее в открытом доступе оказались файлы Google Docs. В свою очередь, в «Яндексе» пояснили, что документы не запрещены для индексации поисковой системой.

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