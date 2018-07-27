В Омской области зафиксирована естественная убыль населения

Омск, , 13:13 — REGNUM В Омской области за январь — июнь 2018 года органы ЗАГС зарегистрировали 10 495 родившихся и 12 891 умершего. Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 2396 человек — зафиксирована естественная убыль населения.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, общий коэффициент смертности соответствовал 13,3 промилле, рождаемости — 10,8 промилле.

Также статистики уточнили, что за шесть месяцев текущего года в Омской области было зарегистрировано 5393 брака и 4170 разводов. В расчете на тысячу жителей региона приходилось в среднем шесть браков и четыре развода.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным статистиков, за 2017 год численность населения Омской области уменьшилась на 12,6 тыс. человек. Жителей столицы региона — города Омска — стало меньше на 6,4 тыс. человек, жителей районов — на 6,2 тыс. человек.

Омскстат сообщает, что в 2017 году в регионе сохранялась миграционная убыль. Число выбывших из Омской области превысило число прибывших на 9853 человека. По сравнению с 2016 годом миграционная убыль усилилась в 1,7 раза.

В прошлом году в Омской области родилось 22 606 детей. Коэффициент рождаемости соответствовал 11,5 промилле в расчете на тысячу человек населения. Умерло за этот период 25 354 человека (12,9 промилле).

Читайте ранее в этом сюжете: Омская область: коррупционеры прижились, население – самоэвакуируется