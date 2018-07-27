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Кобзон проходит плановое лечение, сообщила его концертный директор

Общество

Критичности нет, волноваться не стоит

Москва, 27 июля 2018, 12:57 — REGNUM  Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон («Единая Россия») находится на плановом лечении в больнице. Ни о какой реанимации речи не идет, сообщила 27 июля его концертный директор Варвара Виноградова.

«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», — приводит РЕН-ТВ слова Виноградовой.

Ранее СМИ сообщили, что Кобзона госпитализировали в одну из московских больниц. Информацию о критическом состоянии артиста опровергли его родные и коллеги. По их словам, артиста госпитализировали планово из-за продолжительной болезни.

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