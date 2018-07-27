В Петербурге придумали наказание для экскурсоводов по крышам

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге организаторов нелегальных экскурсий по городским крышам собираются штрафовать на приличные суммы. Это развлечение в последние годы приобрело большую популярность, особенно в период белых ночей. Однако инициаторы подобных экскурсий нередко подвергают опасности свою жизнь и жизни людей, которые им доверились.

В Законодательное собрание Северной столицы внесён законопроект, который вносит поправки в городской закон об административных правонарушениях, сообщил ИА REGNUM 27 июля автор документа, депутат Денис Четырбок («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается установить штраф для организаторов потенциально опасных экскурсий по крышам: для физлиц — от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

«У большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», — пояснил мотив появления законопроекта Денис Четырбок.

Он считает, что документ позволит оставить на рынке лишь легальные экскурсии, которые согласованы с надзорными органами и проводятся при поддержке МЧС.

Кроме того, в городском парламенте Петербурга планируют предложить федеральным законодателям существенно повысит штраф для всех руферов.