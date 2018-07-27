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Минздрав Украины: 5% населения страны заражены вирусом гепатита C

Общество

Только 53 тыс. зараженных официально стоят на учете

Киев, 27 июля 2018, 12:40 — REGNUM  Около 2 млн граждан Украины заражены вирусом гепатита C, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 27 июля УНИАН.

По ее словам, многие из инфицированных даже не в курсе своей болезни. Чтобы расширить практику выявления болезни врачам будут выдавать наборы для диагностики гепатита C. Супрун отметила, что все зараженные могут рассчитывать на бесплатное лечение.

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Также министр подчеркнула, что официально больных гепатитом C зарегистрировано на Украине только 53 тыс. человек.

Напомним, ранее на Украине была зафиксирована вспышка вирусного гепатита A в Харьковской области. Вирусом заразились 41 человек, в том числе 19 детей.

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