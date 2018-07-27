В Прикамье из-за утраты доверия уволены 11 коррупционеров

Пермь, , 12:35 — REGNUM В Пермском крае за первое полугодии 2018 года выявлено более 1,2 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 323 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в число наказанных входят 11 человек, уволенных в связи с утратой доверия, и 41 человек, привлечённый к административной ответственности. По фактам коррупционных преступлений возбуждено 15 уголовных дел.

Стоит отметить, что ещё на 13 июля в федеральном реестре уволенных коррупционеров в связи с утратой доверия значились два пермских экс-депутата. Оба являлись депутатами гордумы Краснокамска и уволены в один день — 29 марта 2018 года. По состоянию на 26 июля в чёрном списке, опубликованном на портале gossluzhba.gov.ru, из 272 человек Прикамье представлено по-прежнему только двумя коррупционерами.

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