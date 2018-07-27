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В Кронштадте возобновили традицию полуденного залпа пушки

Общество

Традиция прерывалась почти на полвека

В Кронштадте возобновили традицию полуденного залпа пушки
Иллюстрация: Mil.ru
Эсминец «Беспокойный» в Кронштадте

Кронштадт, Санкт-Петербург, 27 июля 2018, 12:32 — REGNUM  В Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) после многолетнего перерыва возобновлена традиция полуденного выстрела из пушки, характерная и для Петербурга в целом. Однако она будет отличаться от знаменитого петербургского залпа.

«Спустя 46 лет в Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота военными моряками Балтийского флота будет восстановлена традиция полуденного выстрела», — сообщили 27 июля в пресс-службе Западного военного округа.

Но если в Северной столице ровно в полдень холостым зарядом стреляет орудие (122-мм гаубица Д-30) с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, то в Кронштадте выстрел будет делаться с борта корабля.

Для этой цели выбран корабль, который еще недавно входил в состав Балтийского флота, а недавно пришел в Кронштадт на вечную стоянку — эсминец «Беспокойный». Выстрел в полдень будет делаться из его 45-мм салютной пушки.

Как сообщают СМИ, первый полуденный выстрел был совершен с «Беспокойного» сегодня, 27 июля, по команде губернатора Георгия Полтавченко. А восстановить традицию распорядился командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов по просьбам жителей Кронштадта.

Как информировало ИА REGNUM, эсминец подготовили к музеефикации на заводе «Янтарь» в Калининграде, после чего в июне 2018 года он был отбуксирован в Кронштадт, где станет центром экспозиции, посвященной истории отечественного военного флота, и самым крупным в России кораблем-музеем.

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