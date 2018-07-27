В Екатеринбурге простились с «патриархом права» Вениамином Яковлевым

Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Екатеринбурге 27 июля простились с советником президента России, «патриархом права» Вениамином Яковлевым. Церемония состоялась в здании театра драмы.

Возле гроба стоял почётный караул. На прощание пришли руководители прокуратуры, МВД, администрации города и другие. Также простились с ним его ученики.

Напомним, похоронят его на Широкореченском кладбище.

Вениамин Яковлев умер 24 июля. Вчера, 26 июля, с ним простились в Москве.

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