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В Екатеринбурге простились с «патриархом права» Вениамином Яковлевым

Общество

Церемония прошла в театре драмы

Екатеринбург, 27 июля 2018, 12:16 — REGNUM  В Екатеринбурге 27 июля простились с советником президента России, «патриархом права» Вениамином Яковлевым. Церемония состоялась в здании театра драмы.

Возле гроба стоял почётный караул. На прощание пришли руководители прокуратуры, МВД, администрации города и другие. Также простились с ним его ученики.

Напомним, похоронят его на Широкореченском кладбище.

Вениамин Яковлев умер 24 июля. Вчера, 26 июля, с ним простились в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Вениамина Яковлева проводили в последний путь в Москве

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