В Twitter разоблачили Брэда Питта

Лос-Анджелес, США, , 12:22 — REGNUM В Twitter активно обсуждают американского актёра Брэда Питта и его бывших возлюбленных. Пользователи осознали, что мужчина был похож на каждую из девушек, с которыми он встречался.

Визажист и фотограф из Нью-Йорка Сара Макгонагалл опубликовала в своём Twitter фото страницы из газеты 2006 года с материалом «Брэд: мужчина, которому нравится выглядеть, как его девушки». В нём размещены фотографии актёра с некоторыми его возлюбленными, на которых видно, что Питт похож на своих девушек. Запись набрала более 220 тыс. лайков и 68 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/sarahmcgbeauty/status/1022485289065897984

«Я увидела эту статью о Брэде Питте и теперь не могу перестать думать об этом», — написала Сара.

Она также добавила фотографии актёра с его бывшими девушками, которые указывают на то, что Питт действительно старался быть похожим на каждую из своих партнёрш. Например, в конце 1980-х мужчина встречался со звездой телесериала «Даллас» Шэлейн Макколл. На снимках заметно, что молодые люди носили похожие по стилю прически и одежду.

https://twitter.com/sarahmcgbeauty/status/1022495605841641472

В середине 1990-х Берд Питт был в отношениях с Гвинет Пэлтроу. Внешнее сходство пары вновь поразило пользователей — оба придерживались классического стиля и носили почти идентичные причёски.

https://twitter.com/sarahmcgbeauty/status/1022485289065897984

Спустя несколько лет актёр начал встречаться с коллегой по цеху Дженнифер Энистон. От классического стиля в образе Питта не осталось и следа — мужчина начал укладывать волосы в небрежном объёмном стиле, как у Энистон.

https://twitter.com/sarahmcgbeauty/status/1022490141913436160

Последние сомнения пользователей развеяли фотографии Бреда Питта с Анджелиной Джоли. Они были вместе более 10 лет, и на протяжении этого времени образ мужчины менялся в том же направлении, что и его супруги.

https://twitter.com/sarahmcgbeauty/status/1022485289065897984

Между тем пользователь Joisonism заметил, что внешний вид Питта зависел не только от образа его девушек. Он разместил фотографии, на которых актёр запечатлен рядом со своими коллегами. И вновь стиль мужчины оказался таким же, как у его соседей по снимку.

https://twitter.com/Joysonism/status/1022570095476924416

Многих пользователей удивило такое открытие. Они признались, что не могут поверить в увиденное и теперь их мир вряд ли станет прежним.

«Я не могу поверить в это. Мой мозг взорван», — пишет Miss-Communication.

В Twitter начали строить предположения по поводу того, с чем связана такая трансформация Брэда Питта. Некоторые предположили, что каждый раз перед выходом мужчина договаривался со своей девушкой, как они оденутся. Был даже вариант, что актёр прятался в спальне своей возлюбленной, чтобы подсмотреть, как она будет выглядеть. Пользователи также вспомнили, что Питт страдает лицевой слепотой. Они предположили, что, одеваясь так же, как его девушка, мужчине легче идентифицировать её в толпе.

«Это похоже на то, что происходит с собакой и её владельцем. Скажите мне, что у Брэда Питта есть собака, которая похожа на него. Круг замкнется», — выдвинула еще одну версию Barbie Ross.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бред Питт снимется в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Кроме него, в проекте примут участие Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Марго Робби и другие. Сюжет будущей картины связан с реальной историей убийства актрисы Шэрон Тэйт сектой маньяка Чарльза Мэнсона.

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